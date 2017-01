| Общество | 10:59 | 10.01.2017 ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в $1 трлн Всемирная организация здравоохранения и американский Национальный институт рака выпустили доклад, где говорится, что мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения, передает Reuters. В эту сумму входят затраты на лечение заболеваний, вызванных курением, и снижение производительности труда. В будущем ущерб будет только увеличиваться, считают авторы доклада. Сумма ущерба уже намного превышает доходы табачных компаний, которые оцениваются в $ 269 млрд в 2013-2014 годах. По оценкам ВОЗ, к 2030 году количество смертей, вызванных курением, увеличится с нынешних шести миллионов в год до восьми миллионов. В основном за счет стран с низким и средним уровнем доходов населения. Потребление табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических болезней, включая рак, болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на это, потребление табака широко распространено во всем мире. В ряде стран приняты законы, ограничивающие рекламу табака, устанавливающие круг лиц, которые могут покупать и потреблять табачные изделия, а также регулирующие зоны для курения. В 20-м веке табак стал причиной 100 миллионов случаев смерти. При сохранении нынешних тенденций в 21-м веке из-за него произойдет до одного миллиарда случаев смерти.

