Врачи посоветовали днепрянам не смешивать алкогольные напитки во время новогоднего застолья

Заведующий отделением реабилитации Днепропетровского областного наркологического диспансера Андрей Шаповалов отметил, что смешивать алкогольные напитки во время новогоднего застолья нежелательно. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Любой алкоголь нужно хорошо закусывать. Также необходимо больше двигаться, тогда состояние эйфории от алкоголя быстрее пройдет, и на утро будет светлой голова. Кроме того, советую не смешивать алкогольные напитки. Если начали с шампанского, то можно продолжить вином. С водки на шампанское переходить не нужно», - сказал он. Читайте также: «Новый год-2017 лучше встречать с блюдами из рыбы», - эксперт