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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:52 | 14.02.2017
Время вареников: традиции празднования украинской «Масленицы»

20 февраля в Украине стартует неделя Колодия. Время ходить в гости, лепить и угощать друг друга варениками, играть в зимние игры, гадать и веселиться.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

20 февраля стартует неделя Масленицы. Его отмечают во многих странах Европы, США, а также Канаде и Австралии. Люди готовят блины и веселятся.

В Украине же давно празднуют Колодия, или «женскую неделю». В эти семь дней принято лепить вареники с сыром и маслом. Они символизируют беременных женщин.

В понедельник на Колодия принято собираться девушками и гадать. Например, свою судьбу можно узнать с помощью обычного холодца. Сварить и съесть его стоит накануне, а кость - сохранить. Надо взять ее и бросить за спину. Если долетит до дверей или ворот – будет крепкое здоровье, если перелетит - замужество не за горами.

Во вторник парни высматривают невест, а девушки - суженых. Предки верили, что это лучший день для судьбоносных знакомств.

Среда - прекрасный день для гостин у тещи и семейных посиделок.

В четверг нельзя шить и прясть. Лучше устроить с друзьями интересные соревнования, лепить фигуры из снега, кататься на коньках.

В пятницу стоит пригласить к себе в гости тещу. По традиции, продукты для вкусных вареников она должна приобрести сама. Посиделки стоит воспринимать, как обмен опытом.

В субботу невесты и невестки приглашают в гости сестер любимого. Девушек стоит угощать, развлекать, дарить небольшие подарки.

Важнейший день Колодия - воскресенье. Принято просить прощения за обиды, посещать умерших родственников на кладбище, поминать их. В этот день нельзя употреблять алкоголь.

Предки верили: как проведешь неделю Колодия - такое настроение и будет весь год.
 
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Теги: Днепропетровщина

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