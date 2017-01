| Общество | 14:39 | 30.01.2017 Все продавцы бытовой техники и электроники в Украине уже должны установить кассовые аппараты, - эксперт Главный государственный ревизор-инспектор отдела проверок, контроля за наличными операциями управления аудита ГУ ГФС в Днепропетровской области Геннадий Мажаев на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, что меняется в применении кассовых аппаратов и фискальных регисторов (PPO) в 2017 году. «Как известно, в отличие от многих развитых стран, где основной оборот денег происходит в безналичной форме, в Украине львиная доля денег «ходит» в наличной форме. Движение наличных денег очень сложно отслеживать и контролировать, что создает возможности для коррупции, контрабанды, занижения реальных оборотов бизнеса и пр. Потому Украина последние годы последовательно продолжает курс на постепенное выведение экономики из тени, и сфера применения РРО как средства регистрации и учета операций с наличными постепенно расширяется. 20 декабря 2016 г. Верховная Рада Украины приняла Закон № 1791-VIII (Законопроект № 5132) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году, согласно которому применять РРО и выдавать фискальные чеки с 1 января 2017 года обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, вне зависимости от их оборота или типа предприятия Изменения в «Законе об РРО» означают, что все продавцы «техники», включая физлиц-предпринимателей (ФОП), работающих на едином налоге, должны будут использовать регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты или фискальные регистраторы), вне зависимости от оборота их бизнеса. Термин «технически сложные бытовые товары, которые подлежат гарантийному ремонту», для целей Закона о РРО употребляется в значении, приведенном в Законе «О защите прав потребителей» и включает в себя «непродовольственные товары широкого потребления (приборы, машины, оборудование и пр.), которые состоят из узлов, блоков, комплектующих изделий, соответствуют требованиям нормативных документов, имеют технические характеристики и сопровождаются эксплуатационными документами и на которые установлен гарантийный срок». До 31 марта 2017 года Кабмин должен утвердить обновленный список групп такой техники именно в разрезе обязательства применять РРО, а сейчас действует список, утвержденный в 2002 году», - сказал он. На данный момент, согласно действующего Постановления Кабинета Министров от 11 апреля 2002 года №506, к группе технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, относятся: 1. Аппаратура радиоэлектронная бытовая

2. Машины и приборы электробытовые

3. Машины и приборы для механизации работ в быту

4. Бытовые приборы электронной техники, в том числе вычислительная техника

5. Средства связи

6. Приборы сложной механики, в том числе часы и секундомеры

7. Музыкальные инструменты, в том числе электромузыкальные

8. Сложные комплектующие изделия, на которые выдается отдельная гарантия

9. Транспортные средства и номерные агрегаты

10. Продукция производственно-технического назначения, которая может быть использована в быту

11. Товары медицинского назначения

12. Товары для занятия физической культурой, спортом и туризмом

13. Оружие спортивное огнестрельное, газовое, пневмогазовое, пружинное, пневматическое

