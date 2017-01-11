За год ряды патрульных полицейских в Днепре «поредели» на 75 человек

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что ряды патрульных полицейских в Днепре «поредели» на 75 человек.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«За год ряды патрульной полиции Днепра покинуло 75 человек. Среди них – те, кого перевели в другие отделы, и те, кто уволился по собственному желанию. Одного человека уволили по статье, также есть еще одна кандидатура для увольнения по этой же причине. Я считаю, что это не плохая статистика. Рассчитывали, что уйдет порядка 150 человек.

Сейчас проходят собеседования среди людей, которые хотят стать полицейскими. В феврале 100 человек поедут на обучение в Харьков», - сказал он.