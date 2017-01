| Общество | 15:03 | 17.01.2017 За год ряды патрульных полицейских в Днепре «поредели» на 75 человек Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что ряды патрульных полицейских в Днепре «поредели» на 75 человек. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «За год ряды патрульной полиции Днепра покинуло 75 человек. Среди них – те, кого перевели в другие отделы, и те, кто уволился по собственному желанию. Одного человека уволили по статье, также есть еще одна кандидатура для увольнения по этой же причине. Я считаю, что это не плохая статистика. Рассчитывали, что уйдет порядка 150 человек. Сейчас проходят собеседования среди людей, которые хотят стать полицейскими. В феврале 100 человек поедут на обучение в Харьков», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

