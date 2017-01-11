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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:51 | 17.01.2017
За год в Днепре произошло 81 ДТП с участие патрульных

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что за год в Днепре произошло 81 ДТП с участие патрульных.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«За год в Днепре произошло 81 ДТП с участие патрульных. Из них по вине патрульной полиции произошло 11 ДТП. Было разбито 17 патрульных автомобилей. До 1 марта 10 из них будет отремонтировано, остальные пока так и останутся. Относительно патрульных, которые попали ДТП, проводится дисциплинарное расследование», - сказал он. 
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Теги: ДТП, ДТП

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