| Общество | 14:51 | 17.01.2017 За год в Днепре произошло 81 ДТП с участие патрульных Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что за год в Днепре произошло 81 ДТП с участие патрульных. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «За год в Днепре произошло 81 ДТП с участие патрульных. Из них по вине патрульной полиции произошло 11 ДТП. Было разбито 17 патрульных автомобилей. До 1 марта 10 из них будет отремонтировано, остальные пока так и останутся. Относительно патрульных, которые попали ДТП, проводится дисциплинарное расследование», - сказал он.

