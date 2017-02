| Общество | 10:57 | 13.02.2017 За неделю на Днепропетровщине с обморожениями и переохлаждениями госпитализировали 70 человек Директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что за прошлую неделю центром экстренной медицины и медицины катастроф был обслужен 17 441 вызов. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Оказали помощь 2 538 детям. 92 бойца, раненых и травмированных, были эвакуированы всеми видами транспорта в Днепр. По обморожениям и переохлаждениям помощь была оказана 70 пациентам. Всего с начала зимы от холодов пострадало 366 человек. В большинстве своем – это пьяные мужчины. 3 человека было в тяжелом состоянии. 2 детей провалились под лед – девочка 11 лет в Каменском и 13-летний мальчик в Днепре», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

