За неделю на Днепропетровщине с обморожениями и переохлаждениями госпитализировали 70 человек

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Директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко сообщил, что за прошлую неделю центром экстренной медицины и медицины катастроф был обслужен 17 441 вызов.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Оказали помощь 2 538 детям. 92 бойца, раненых и травмированных, были эвакуированы всеми видами транспорта в Днепр. По обморожениям и переохлаждениям помощь была оказана 70 пациентам. Всего с начала зимы от холодов пострадало 366 человек. В большинстве своем – это пьяные мужчины. 3 человека было в тяжелом состоянии. 2 детей провалились под лед – девочка 11 лет в Каменском и 13-летний мальчик в Днепре», - сказал он.