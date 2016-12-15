За неделю в больницу им. Мечникова поступило 4 тяжелораненых бойцов

|
Заместитель главного врача ОКБ им. Мечникова по неотложной помощи, руководитель Мечниковского молодежного движения Александр Толубаев заявил, что на протяжении недели в медучреждение поступило четверо тяжелораненых военнослужащих.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Состояние одного из них было стабилизировано, и вертолетом его отправили в Киевский военный госпиталь для дальнейшего лечения. Еще трое пациентов находятся в реанимационном отделении, их состояние остается стабильно тяжелым», - сказал он.