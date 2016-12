| Общество | 15:50 | 23.12.2016 За неделю в больницу им. Мечникова поступило 4 тяжелораненых бойцов Заместитель главного врача ОКБ им. Мечникова по неотложной помощи, руководитель Мечниковского молодежного движения Александр Толубаев заявил, что на протяжении недели в медучреждение поступило четверо тяжелораненых военнослужащих. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Состояние одного из них было стабилизировано, и вертолетом его отправили в Киевский военный госпиталь для дальнейшего лечения. Еще трое пациентов находятся в реанимационном отделении, их состояние остается стабильно тяжелым», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7