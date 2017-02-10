Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:58 | 17.02.2017
Заболеваемость пороками сердца в Украине составляет 8-10 случаев на 1 тыс. новорожденных, - эксперт

Заведующий детским отделением Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии Олег Шашко заявил, что заболеваемость пороками сердца составляет 8-10 случаев на 1 тыс. новорожденных. Так и в Украине, и во всем мире.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Каждый сотый новорожденный рождается с пороками сердца и потенциально должен быть прооперирован. В 2016 года в Днепропетровской области родилось около 32 тыс. детей. Около 250 из них стали или станут нашими пациентами. Порядка 100 детям необходима помощь сразу после рождения. Большинство из них дальше живут обычной жизнью, занимаются спортом, учатся в вузах, работают и т.д.», - сказал он. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: здоровье, дети, Днепропетровщина, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.02.2017 14:16 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра
15.02.2017 18:22 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
Последние новости
17.02.2017
13:34		 В Днепре дети сыграют мировые хиты, чтобы собрать средства для отделения детской кардиологии
17.02.2017
13:29		 В 2016 году больницы Днепропетровщины не получили ни одного расходника для кардиохирургии, - Олег Шашко
17.02.2017
13:18		 Ваш автомобиль: как купить, зарегистрировать или продать
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика