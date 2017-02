| Общество | 12:58 | 17.02.2017 Заболеваемость пороками сердца в Украине составляет 8-10 случаев на 1 тыс. новорожденных, - эксперт Заведующий детским отделением Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии Олег Шашко заявил, что заболеваемость пороками сердца составляет 8-10 случаев на 1 тыс. новорожденных. Так и в Украине, и во всем мире. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Каждый сотый новорожденный рождается с пороками сердца и потенциально должен быть прооперирован. В 2016 года в Днепропетровской области родилось около 32 тыс. детей. Около 250 из них стали или станут нашими пациентами. Порядка 100 детям необходима помощь сразу после рождения. Большинство из них дальше живут обычной жизнью, занимаются спортом, учатся в вузах, работают и т.д.», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дети, Днепропетровщина, Днепр Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

