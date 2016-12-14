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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:01 | 23.12.2016
Задержанный за взятку депутат Днепровского горсовета оказался бывшим однопартийцем Филатова

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали депутата городского совета Днепра, который пытался дать взятку заместителю директора одного из коммунальных предприятий

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что на взятке попался депутат от партии «УКРОП».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня СБУ и прокуратура взяли на горячем депутата «Укропа». 12 000 долларов взятки. До 8-ми лет лишения свободы. Конечно, будет много воплей и соплей о политических преследованиях. Тем более, что жулик на позапрошлой сессии был исключён из «Укропа».

Они все такие младореформаторы-антикоррупционеры. Устраивают в коммунальные предприятия своих родичей, клюют на подрядах, земелькой городской приторговывают, стоянки перераспределяют, тырят помалеху депутатские денежки. А когда палятся, то сразу становятся местными Манделами», - отметил он.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепропетровский горсовет

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