| Общество | 13:39 | 10.02.2017 Заснеженный Днепр: зимняя сказка в объективе (ФОТО) 10 февраля, в Днепре можно наблюдать заснеженные улицы. Погода преподнесла горожанам подарок в виде сильного снегопада, который превратил Днепр в зимнюю сказку. Об этом журналистам ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий.

Прихорошенные елочки в Сквере Героев

На этой площадке сейчас не поиграешь, разве что в снежки (Сквер Героев)

Не упусти возможность прогуляться по такой романтичной дорожке со своим любимым человеком (Сквер Героев)

В Парке Глобы сегодня не много гуляющих. А зря….

Не все утки улетели в теплые края

Прохожие сегодня выглядят примерно так

Проспект Дмитрия Яворницкого сегодня особенно хорош

Главная площадь города стала центром зимней сказки Фото: Елена Кондрацкая, Анастасия Глущенко

