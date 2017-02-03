Заснеженный Днепр: зимняя сказка в объективе (ФОТО)

10 февраля, в Днепре можно наблюдать заснеженные улицы. Погода преподнесла горожанам подарок в виде сильного снегопада, который превратил Днепр в зимнюю сказку.

Об этом журналистам ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий.



Прихорошенные елочки в Сквере Героев



На этой площадке сейчас не поиграешь, разве что в снежки (Сквер Героев)



Не упусти возможность прогуляться по такой романтичной дорожке со своим любимым человеком (Сквер Героев)



В Парке Глобы сегодня не много гуляющих. А зря….



Не все утки улетели в теплые края



Прохожие сегодня выглядят примерно так



Проспект Дмитрия Яворницкого сегодня особенно хорош



Главная площадь города стала центром зимней сказки

Фото: Елена Кондрацкая, Анастасия Глущенко

