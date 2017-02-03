Заснеженный Днепр: зимняя сказка в объективе (ФОТО)

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10 февраля, в Днепре можно наблюдать заснеженные улицы. Погода преподнесла горожанам подарок в виде сильного снегопада, который превратил Днепр в зимнюю сказку.
Об этом журналистам ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий.
Прихорошенные елочки в Сквере Героев
На этой площадке сейчас не поиграешь, разве что в снежки (Сквер Героев)
Не упусти возможность прогуляться по такой романтичной дорожке со своим любимым человеком (Сквер Героев)
В Парке Глобы сегодня не много гуляющих. А зря….
Не все утки улетели в теплые края
Прохожие сегодня выглядят примерно так
Проспект Дмитрия Яворницкого сегодня особенно хорош
Главная площадь города стала центром зимней сказки
Фото: Елена Кондрацкая, Анастасия Глущенко