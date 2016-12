| Общество | 13:27 | 22.12.2016 Завтра из Львова запустят «Интерсити» на польский Перемышль В пятницу, 23 декабря, в 11:45 на первом перроне главного вокзала станции «Львов» состоятся торжества по случаю запуска первого рейса поезда «Интерсити+» сообщением «Киев - Львов – Перемышль». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці». Планируется, что в 12:05 поезд «Интерсити+» прибудет из Киева на первый перрон главного вокзала Львова. В 12:17 он отправится в Перемышль, в 13:25 прибудет на конечную станцию в Польше.

