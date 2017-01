| Общество | 13:13 | 24.01.2017 Завтра рядом с Землей пролетит новый астероид «2017 BX» Завтра, 25 января, почти рядом с Землей пролетит новый астероид 2017 BX, передает «РБК-Украина». В следующий раз астероид приблизится к нашей планете только 12 января 2070 года. Астероид 2017 BX был открыт 20 января 2017 с помощью автоматического комплекса телескопов Pan STARRS. Это совершенно новое небесное тело из группы Аполлонов, ориентировочный размер которого составляет около от 5 до 15 м. 25 января оно приблизится к Земле на расстояние в 261 120 млн км. По оценкам астрономов, сближение астероида с нашей планетой произойдет в 6:45. Скорость движения небесного тела составит 7,44 км /с, в следующий раз астероид 2017 BX приблизится к нашей планете только 12 января 2070. Отметим, что на сегодня астрономам известно о 15 564 объектах, сближающихся с Землей, каждый из которых имеет потенциальную опасность для нашей планеты. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

