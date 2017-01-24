Завтра в Днепр приедет глава украинского Минздрава Супрун

В пятницу, 27 января, Днепр посетит исполняющая обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.
Планируется, что глава Минздрава ознакомится с работой Слобожанской амбулатории семейной медицины после чего пообщается с представителями СМИ.
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Также Ульяна Супрун посетит первый в Украине музей АТО.
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