Завтра в Днепр приедет глава украинского Минздрава Супрун

В пятницу, 27 января, Днепр посетит исполняющая обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. Планируется, что глава Минздрава ознакомится с работой Слобожанской амбулатории семейной медицины после чего пообщается с представителями СМИ. Читайте также: Вилкул вместе с легендарным хирургом-кардиологом Тодуровым обратится в правоохранительные органы для расследования преступной халатности министра здравоохранения Также Ульяна Супрун посетит первый в Украине музей АТО.

