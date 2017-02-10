Железнодорожники рассказали, чем пассажиры поездов пачкают постельное белье

В 2016 году пассажиры Приднепровской железной дороги испортили более 4,4% постельного белья, которой пользовались, - 2,1 тыс. комплектов с 47,6 тыс. единиц, которые магистраль в прошлом году приобрела для обновления в своих поездах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД.

«Новая постель подпорчена дырками и пятнами, которые не удалось удалить даже путем неоднократной стирки, кипячения и отбеливания. Среди «тяжелых» пятен - следы пищи, косметики, автомобильной и бытовой химии, канцелярских принадлежностей, устойчивой уличной грязи и т.д», - отметили в ПЖД.

Как следствие, испорченное белье пришлось изъять из использования, хотя срок его службы еще не исчерпан, а на железной дороге не хватает мягкого съемного инвентаря.

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Приднепровские железнодорожники обращаются к пассажирам с просьбой пользоваться постельным бельем только по назначению, уважать труд других и делами доказывать свое право присоединиться к европейскому сообществу.

