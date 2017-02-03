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| Общество | 12:42 | 06.02.2017
Житель Крыжополя случайно подорвал себя гранатой

В ночь с 4 на 5 февраля в Крыжополе Винницкой области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб 23-летний парень, еще два человека получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

В полиции отмечают, что к молодому человеку пришли его знакомые. Во время разговора парень решил удивить гостей.

«Парень хотел продемонстрировать им гранату. Но во время того, как он доставал ее со стола, опасный предмет сдетонировал в его руках. От полученных телесных повреждений юноша погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали две девушки, которые находились в квартире: осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крыжополя и контузию 20-летняя девушка», - сообщили в полиции.

По предварительной информации, в руках погибшего сдетонировала граната РГД-5.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 УК Украины. Продолжается следствие.

 
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Теги: Украина, общество, криминал

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