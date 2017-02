| Общество | 12:42 | 06.02.2017 Житель Крыжополя случайно подорвал себя гранатой В ночь с 4 на 5 февраля в Крыжополе Винницкой области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб 23-летний парень, еще два человека получили ранения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. В полиции отмечают, что к молодому человеку пришли его знакомые. Во время разговора парень решил удивить гостей. «Парень хотел продемонстрировать им гранату. Но во время того, как он доставал ее со стола, опасный предмет сдетонировал в его руках. От полученных телесных повреждений юноша погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали две девушки, которые находились в квартире: осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крыжополя и контузию 20-летняя девушка», - сообщили в полиции. По предварительной информации, в руках погибшего сдетонировала граната РГД-5. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.115 УК Украины. Продолжается следствие. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, криминал Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7