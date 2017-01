| Общество | 11:14 | 04.01.2017 Жителей Британии будут учить самообороне через приложение В Британии стало доступно бесплатное приложение CitizenAid, которое учит пользователя правильно вести себя в экстремальных ситуациях, передает «BBC». Приложение учит, как правильно поступить при столкновении со стрелком в публичном месте или обнаружении бомбы, а также что делать в первые секунды после нападения и как перевязывать раненых.

Приложение CitizenAid сделано по заказу крупных медицинских центров Британии - Королевского центра военной медицины и двух крупных благотворительных организаций, которые специализируются на устранении последствий инцидентов и нападений в общественных местах. По сути приложение представляет собой памятку. В первой части структурировано изложены советы на случай, если пользователь видит вооруженного ножом или огнестрельным оружием потенциального террориста, находит подозрительную сумку или контейнер. Вторая, более объемная часть описывает, что следует делать в первые секунды после взрыва в публичном месте. Пользователям даются детальные указания по перевязке ран с помощью подручных материалов, первой помощи при ожогах и переломах. Инструкции составлены на основе методических пособий для армейских медиков. По мнению заказчиков, распространение знаний о первой помощи может спасти жизни в случае теракта. «Мы не знаем, когда произойдет следующий инцидент со стрельбой или взрывом, поэтому нам нужно, чтобы какая-то часть людей обладала этими навыками», - рассказывает представитель Королевского центра военной медицины Тим Ходжеттс. Помимо приложения, та же информация доступна на специальном сайте CitizenAid, а также в форме брошюры. Приложение уже доступно в магазинах, его можно скачать бесплатно.

