| Общество | 09:47 | 27.01.2017 Жителей Днепра приглашают побывать за кулисами Оперного театра Жителей Днепра приглашают на экскурсию по закулисью Оперного театра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Участники экскурсии смогут увидеть комнаты с театральным реквизитом, спуститься в оркестровую яму, побывать на сцене, узнать, как создают костюмы и декорации, а после - насладиться игрой профессиональных актеров. «Все путешествие за кулисами можно будет фотографировать. После посетителей пригласят насладиться представлением. 25 февраля - это поучительная музыкальная сказка «Карлик Нос», 10 февраля - балет «Шопениана». Для ценителей искусства откроется мир неисчерпаемой танцевальной фантазии, ярких костюмов и зажигательной музыки», - отметили в ДнепрОГА. Экскурсии пройдут 10 и 25 февраля, стоимость билетов на экскурсию и спектакль «Карлик Нос» - 150 гривен, «Шопениану» - 160 гривен. Заказать их можно по телефонам: (056) 788 00 56, (068) 682 25 57, (066) 38 45 093, (093) 80 22 383. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати культура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7