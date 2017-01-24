Жителей Днепра приглашают побывать за кулисами Оперного театра

Жителей Днепра приглашают на экскурсию по закулисью Оперного театра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Участники экскурсии смогут увидеть комнаты с театральным реквизитом, спуститься в оркестровую яму, побывать на сцене, узнать, как создают костюмы и декорации, а после - насладиться игрой профессиональных актеров.

«Все путешествие за кулисами можно будет фотографировать. После посетителей пригласят насладиться представлением. 25 февраля - это поучительная музыкальная сказка «Карлик Нос», 10 февраля - балет «Шопениана». Для ценителей искусства откроется мир неисчерпаемой танцевальной фантазии, ярких костюмов и зажигательной музыки», - отметили в ДнепрОГА.

Экскурсии пройдут 10 и 25 февраля, стоимость билетов на экскурсию и спектакль «Карлик Нос» - 150 гривен, «Шопениану» - 160 гривен. Заказать их можно по телефонам: (056) 788 00 56, (068) 682 25 57, (066) 38 45 093, (093) 80 22 383.