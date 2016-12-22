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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:48 | 26.12.2016
Жителей Днепра призывают сообщать в полицию о торговцах пиротехникой

Представитель отдела патрульной полиции Днепра по связям с общественностью Анна Карпеченкова сообщила, что пиротехнику нельзя продавать на открытом пространстве.

Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Согласно ст. 195 прим. 6 Кодекса Украины об административных нарушениях, полицейские уполномочены составить протокол с конфискацией пиротехники, если зафиксированы нарушения в ее продаже. Это означает, что, если граждане увидели продажу пиротехники на рынках, возле магазинов, они могут уведомить полицию. Потому что пиротехнику нельзя продавать на открытом пространстве. Штраф за незаконную продажу пиротехнических изделий составляет до 1 020 грн», - сказала она. 

Читайте также: Спасатели обратились к жителям Днепропетровщины с призывом соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники
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Теги: Днепропетровщина, Днепр

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