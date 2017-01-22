Жителям Каменского открыли доступ к видео с камер уличного наблюдения

В рамках реализации программы «Безопасный город» в Каменском на улицах, перекрестках и в других местах массового скопления людей были установлены камеры видеонаблюдения. На данный момент функционирует 100 видеокамер. С 24 января доступ к онлайн-трансляции городских видеокамер может получить каждый желающий.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета.

Видео с камер в режиме реального времени можно посмотреть на сайте Каменского городского головы Андрея Белоусова в отдельном разделе «Веб-камеры Каменского».

«Сейчас на сайте в тестовом режиме транслируется видео с 22 камер, установленных на перекрестках с наиболее интенсивным движением, социально значимых объектах и в местах большого скопления людей. Вскоре этот список будет дополнен, и видео будет доступно со всех 100 камер», - отметили в городском совете.

