Жительница Канады выиграла в лотерею $ 4 млн благодаря приснившимся цифрам

Жительница канадской провинции Новая Шотландия выиграла в лотерею около $ 4 млн. Она утверждает, что выигравшая комбинация чисел приснилась ей в 1989 году, передают «Подробности».

В середине декабря Ольга Бено из городка Истерн Пасседж выиграла джекпот - 5,3 млн канадских долларов ($ 3,9 млн ).

К этому моменту Ольга Бено уже 27 лет покупала лотерейные билеты и заполняла их одной и той же комбинацией цифр, приснившейся ей в мае 1989 г. В каких обстоятельствах женщине приснились эти цифры и почему она решила использовать именно их, не сообщается.

Отмечается, что около десяти лет назад у Ольги Бено обнаружили рак. В ходе борьбы с болезнью ей пришлось продать дом, чтобы профинансировать терапию. Выигранные деньги она планирует использовать в том числе для того, чтобы вновь перебраться из съемного дома в собственный.

