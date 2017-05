| Общество | 09:36 | 17.05.2017 Живая изгородь очищает воздух в городах лучше деревьев, - экологи Согласно исследованию, кусты и живая изгородь способны очищать воздух в загрязненных городах с высокими зданиями лучше, чем деревья, передает «BBC». Отмечается, что высокие деревья хорошо очищают в воздух на открытых пространствах, в то время как в городах с плотной застройкой эту задачу лучше выполняют невысокие плотные кустарники. Один из авторов исследования, профессор Прашант Кумар из Университета Суррея говорит, что городским властям стоит попробовать высаживать живые изгороди там, где это позволяет сделать ширина тротуара. Сейчас Кумар и другие исследователи пытаются установить, какие именно растения лучше подходят для очистки воздуха в городах с плотной застройкой и какой должна быть оптимальная высота живой изгороди.

Авторы исследования не выступают против деревьев: напротив, они призывают сажать больше деревьев, потому что всё больше людей сегодня переезжают жить в города. По словам профессора Кумара, живые изгороди хороши тем, что они очищают воздух «на уровне выхлопной трубы». По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха в крупных городах остается одной из главных причин ухудшения здоровья у населения. Около 92% населения планеты проживают в местах с повышенным содержанием токсинов в воздухе, сообщала ВОЗ в конце 2016 года.

