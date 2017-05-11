Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
17.05.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Подготовка пляжей Днепропетровской области к сезону»
17.05.2017
13:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Украинцам заблокируют доступ к mail.ru и «ВКонтакте»
17.05.2017
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные. А также как распознать оригинальные купюры от фальшивок»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:36 | 17.05.2017
Живая изгородь очищает воздух в городах лучше деревьев, - экологи

Согласно исследованию, кусты и живая изгородь способны очищать воздух в загрязненных городах с высокими зданиями лучше, чем деревья, передает «BBC».

Отмечается, что высокие деревья хорошо очищают в воздух на открытых пространствах, в то время как в городах с плотной застройкой эту задачу лучше выполняют невысокие плотные кустарники.

Один из авторов исследования, профессор Прашант Кумар из Университета Суррея говорит, что городским властям стоит попробовать высаживать живые изгороди там, где это позволяет сделать ширина тротуара.

Сейчас Кумар и другие исследователи пытаются установить, какие именно растения лучше подходят для очистки воздуха в городах с плотной застройкой и какой должна быть оптимальная высота живой изгороди.
Авторы исследования не выступают против деревьев: напротив, они призывают сажать больше деревьев, потому что всё больше людей сегодня переезжают жить в города.

По словам профессора Кумара, живые изгороди хороши тем, что они очищают воздух «на уровне выхлопной трубы».

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха в крупных городах остается одной из главных причин ухудшения здоровья у населения.

Около 92% населения планеты проживают в местах с повышенным содержанием токсинов в воздухе, сообщала ВОЗ в конце 2016 года.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: экология

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.05.2017 17:14 В Украине запретили георгиевскую ленту
16.05.2017 15:56 «Укрзалізниця» назначила 4 дополнительных поезда на Троицу
16.05.2017 10:32 В Украине мошенники нашли новый способ обманывать банкоматы, принимающие наличные
15.05.2017 18:18 В Днепре полиция ликвидировала три порностудии (ВИДЕО)
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
Последние новости
17.05.2017
10:08		 Детей АТОшников и переселенцев приглашают в кинотеатр на «Никиту Кожемяку»
17.05.2017
09:51		 В Австрии будут штрафовать за паранджу в общественных местах
17.05.2017
09:36		 Живая изгородь очищает воздух в городах лучше деревьев, - экологи
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика