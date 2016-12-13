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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:35 | 22.12.2016
Жизнь в Солнечной системе возникла на Венере, - ученые

Ученые из США проанализировали условия на планетах Солнечной системы на предмет возникновения жизни. Оказалось, что наиболее благоприятные параметры для первой жизни были на Венере, передают «Подробности».

Проведенные исследования позволяют предположить, что примерно три миллиарда лет назад на данной планете царил довольно мягкий климат, который обеспечивал подходящие для жизни организмов условия.
Венера невероятно похожа на Землю, различие находится в атмосфере. Из-за довольно плотной атмосферы, состоящей из углекислого газа, возник парниковый эффект, что сделало невозможным пребывание живых организмов на планете.

Недостаточность имеющихся доказательств не останавливает ученых, которые продолжают быть уверенными, что Венеру населяли как минимум простейшие микроорганизмы. Не исключено, что ранее на поверхности планеты был океан, глубина которого достигала до двух километров. 
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Теги: общество

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