| Спорт | 14:40 | 02.02.2017 Юные спортсмены Днепропетровщины заняли призовые места на Всеукраинском турнире по смешанным единоборствам Президент федерации по смешанным единоборствам Днепропетровской области Александр Журавель сообщил, что днепропетровские юные спортсмены завоевали два призовых места на Всеукраинском турнире по смешанным единоборствам. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Всеукраинский турнир по смешанным единоборствам среди спортсменов в возрасте 16-17 лет проходил впервые. Это были отборочные соревнования на чемпионат мира. Поэтому в Винницу приехало более 100 человек. Днепропетровские спортсмены Владимир Сысов и Никита Сыроватка заняли 2-е места в очень напряженной борьбе. В финале боролись с лучшими бойцами Украины», - сказал он.

