Юные спортсмены Днепропетровщины заняли призовые места на Всеукраинском турнире по смешанным единоборствам

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Президент федерации по смешанным единоборствам Днепропетровской области Александр Журавель сообщил, что днепропетровские юные спортсмены завоевали два призовых места на Всеукраинском турнире по смешанным единоборствам.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Всеукраинский турнир по смешанным единоборствам среди спортсменов в возрасте 16-17 лет проходил впервые. Это были отборочные соревнования на чемпионат мира. Поэтому в Винницу приехало более 100 человек. Днепропетровские спортсмены Владимир Сысов и Никита Сыроватка заняли 2-е места в очень напряженной борьбе. В финале боролись с лучшими бойцами Украины», - сказал он.