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| Спорт | 16:21 | 03.02.2017
Медаль сквозь годы: легкоатлетка Анна Ярощук из Днепра неожиданно выиграла бронзу на лондонской Олимпиаде-2012

Олимпийская медаль спустя почти пять лет. Легкоатлетка Анна Ярощук из Днепропетровщины завоевала бронзовую награду летних Олимпийских игр-2012. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, который лишил российских легкоатлеток «серебра» эстафеты. Теперь второе место у сборной Ямайки, третье – у Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

27-летняя легкоатлетка Анна Ярощук из Днепра завоевала дебютную олимпийскую награду. Бронзовая медаль – за выступление на летних Олимпийских играх в Лондоне-2012. Почти пять лет назад спортсменка вместе с Алиной Логвиненко, Ольгой Земляк и Натальей Пигидой в составе сборной Украины бежала эстафету 4х400 м.

Бронзовая награда нашла украинских легкоатлеток неожиданно. Спортсменки поднялись с четвертого места на третье после решения Международного олимпийского комитета. МОК лишил «серебра» лондонской Олимпиады российских легкоатлеток, у которых обнаружили положительную допинг-пробу.

Теперь «серебро» эстафеты у Ямайки, а «бронза» – у Украины. Украинки получат по 55 тысяч долларов премии. Также им будет выплачиваться ежемесячная президентская стипендия.

«Девчата тогда пробежали хорошо. Это был второй высокий результат в истории Украины. Рад, что наших спортсменок оценили по достоинству. Олимпийская медаль – это высшая награда, о которой мечтает каждый спортсмен», – вспоминает отец Анны Василий Ярощук.

Василий Ярощук говорит, что гордится дочерью. Хотя признается: не очень хотел, чтобы она продолжала семейную легкоатлетическую традицию.

«Сначала Анна искала себя. Она ходила на спортивную гимнастику, потом – на большой теннис, художественную гимнастику, баскетбол. В восьмом классе окончательно выбрала легкую атлетику: прыгала с шестом и в высоту. Думал, что максимальным ее достижением станет звание мастера спорта. Но ошибся. Мастером дочка стала уже в 15 лет. Каждое ее спортивное достижение приносит радость», – рассказывает отец.

Сегодня легкоатлетку Анну Ярощук из Днепра хорошо знают не только в Украине, но и за ее пределами. Девушка – многократная чемпионка и призерка чемпионатов мира и Европы.

Сейчас она готовится к Чемпионату мира, который пройдет в августе в Лондоне.

«Лондон стал для меня счастливым в 2012-ом. Надеюсь на достойный результат и в этом году», – улыбается Анна Ярощук.


 
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