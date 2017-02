| Спорт | 15:38 | 06.02.2017 В Украине выберут лучшего спортсмена 2016 года Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз проводит Всеукраинскую церемонию награждения лучших спортсменов года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НОК. Проголосовать за участников «Герои спортивного года» можно на сайте НОК с 6 по 15 февраля включительно. Лучших спортсменов выберут путем тайного голосования Украинской Академией спорта, куда входят легенды спорта, а также «народным выбором», где победителя смогут выбирать болельщики и любители спорта.

Конкурс «Герои спортивного года» назван национальным спортивным «Оскаром». Претенденты в номинации «Лучший спортсмен года»-2016: Александр Абраменко - победитель Кубка мира и обладатель Малого Хрустального Глобуса по фристайлу (лыжная акробатика) Жан Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы по греко-римской борьбе (85кг) Богдан Бондаренко - бронзовый призер олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту) Олег Верняев - чемпион и серебряный призер олимпийских игр по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях) Сергей Кулиш - серебряный призер олимпийских игр по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 м) Сергей Семенов - бронзовый призер чемпионата мира по биатлону (спринт), обладатель малого хрустального глобуса (индивидуальные гонки) Павел Тимощенко - серебряный призер олимпийских игр по современному пятиборью; Юрий Чебан - чемпион олимпийских игр по гребле на каноэ (200м) Претенденты в номинации «Лучшая спортсменка года»-2016: Любовь Басова - чемпионка Европы по велотреку (кейрин), призер этапов Кубка мира; Деха Ирина - чемпионка Европы по тяжелой атлетике (75 кг) Елена Костевич - чемпионка Европы по пулевой стрельбе, бронзовый призер Финала Кубка мира (пневматический пистолет) Вероника Марченко - чемпионка Европы по стрельбе из лука в индивидуальном и командном первенствах; Наталья Прищепа - чемпионка Европы по легкой атлетике (бег на 800 м) Юлия Прокопчук - чемпионка Европы по прыжкам в воду (вышка, 10 м); Анна Ризатдинова - бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике; Ольга Харлан - серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной и командной первенствах.

