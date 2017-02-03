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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 15:38 | 06.02.2017
В Украине выберут лучшего спортсмена 2016 года

Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз проводит Всеукраинскую церемонию награждения лучших спортсменов года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НОК.

Проголосовать за участников «Герои спортивного года» можно на сайте НОК с 6 по 15 февраля включительно.

Лучших спортсменов выберут путем тайного голосования Украинской Академией спорта, куда входят легенды спорта, а также «народным выбором», где победителя смогут выбирать болельщики и любители спорта.
Конкурс «Герои спортивного года» назван национальным спортивным «Оскаром».

Претенденты в номинации «Лучший спортсмен года»-2016:

Александр Абраменко - победитель Кубка мира и обладатель Малого Хрустального Глобуса по фристайлу (лыжная акробатика)

Жан Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы по греко-римской борьбе (85кг)

Богдан Бондаренко - бронзовый призер олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту)

Олег Верняев - чемпион и серебряный призер олимпийских игр по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях)

Сергей Кулиш - серебряный призер олимпийских игр по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 м)

Сергей Семенов - бронзовый призер чемпионата мира по биатлону (спринт), обладатель малого хрустального глобуса (индивидуальные гонки)

Павел Тимощенко - серебряный призер олимпийских игр по современному пятиборью;

Юрий Чебан - чемпион олимпийских игр по гребле на каноэ (200м)

Претенденты в номинации «Лучшая спортсменка года»-2016:

Любовь Басова - чемпионка Европы по велотреку (кейрин), призер этапов Кубка мира; Деха Ирина - чемпионка Европы по тяжелой атлетике (75 кг)

Елена Костевич - чемпионка Европы по пулевой стрельбе, бронзовый призер Финала Кубка мира (пневматический пистолет)

Вероника Марченко - чемпионка Европы по стрельбе из лука в индивидуальном и командном первенствах;

Наталья Прищепа - чемпионка Европы по легкой атлетике (бег на 800 м)

Юлия Прокопчук - чемпионка Европы по прыжкам в воду (вышка, 10 м);

Анна Ризатдинова - бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике;

Ольга Харлан - серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной и командной первенствах. 
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Теги: Украина, спорт

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