Бадминтонисты из Днепра завоевали девять медалей на Чемпионате Украины-2017

В Харькове определили чемпионов Украины по бадминтону. Одним из них стала Мария Улитина из Днепра. Всего спортсмены Днепропетровщины завоевали девять наград: одно «золото», четыре «серебра» и четыре «бронзы».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

В очередной раз доказала свое преимущество бадминтонистка из Днепра Мария Улитина. Участница Олимпиады в Рио в женской одиночной категории завоевала чемпионское звание. Также в ее активе – две «бронзы»: в паре и миксте.

Ее коллега Наталья Войцех стала обладательницей трех серебряных медалей – в одиночной и парной категориях, а также в миксте.

У Марии Рудь – третье место в парном матче.

В мужской одиночной категории на вторую ступень пьедестала поднялся Кирилл Леонов. В смешанной – бронзовым призером стал Андрей Зинухов.

Чемпионат Украины по бадминтону сначала принимала Харьковская школа спортивного мастерства. Здесь прошли игры в одиночных и смешанных категориях. Полуфинальные и финальные матчи принимал Дворец спорта «Локомотив».

На корте встретились почти 80 спортсменов из семи областей Украины – Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской. Поддержать спортсменов могли все желающие.

