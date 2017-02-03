Бадминтонисты из Днепра завоевали девять медалей на Чемпионате Украины-2017

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В Харькове определили чемпионов Украины по бадминтону. Одним из них стала Мария Улитина из Днепра. Всего спортсмены Днепропетровщины завоевали девять наград: одно «золото», четыре «серебра» и четыре «бронзы».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.
В очередной раз доказала свое преимущество бадминтонистка из Днепра Мария Улитина. Участница Олимпиады в Рио в женской одиночной категории завоевала чемпионское звание. Также в ее активе – две «бронзы»: в паре и миксте.
Ее коллега Наталья Войцех стала обладательницей трех серебряных медалей – в одиночной и парной категориях, а также в миксте.
У Марии Рудь – третье место в парном матче.
В мужской одиночной категории на вторую ступень пьедестала поднялся Кирилл Леонов. В смешанной – бронзовым призером стал Андрей Зинухов.
Чемпионат Украины по бадминтону сначала принимала Харьковская школа спортивного мастерства. Здесь прошли игры в одиночных и смешанных категориях. Полуфинальные и финальные матчи принимал Дворец спорта «Локомотив».
На корте встретились почти 80 спортсменов из семи областей Украины – Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской. Поддержать спортсменов могли все желающие.