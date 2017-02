| Спорт | 16:50 | 06.02.2017 Бадминтонисты из Днепра завоевали девять медалей на Чемпионате Украины-2017 В Харькове определили чемпионов Украины по бадминтону. Одним из них стала Мария Улитина из Днепра. Всего спортсмены Днепропетровщины завоевали девять наград: одно «золото», четыре «серебра» и четыре «бронзы». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. В очередной раз доказала свое преимущество бадминтонистка из Днепра Мария Улитина. Участница Олимпиады в Рио в женской одиночной категории завоевала чемпионское звание. Также в ее активе – две «бронзы»: в паре и миксте. Ее коллега Наталья Войцех стала обладательницей трех серебряных медалей – в одиночной и парной категориях, а также в миксте. У Марии Рудь – третье место в парном матче. В мужской одиночной категории на вторую ступень пьедестала поднялся Кирилл Леонов. В смешанной – бронзовым призером стал Андрей Зинухов. Чемпионат Украины по бадминтону сначала принимала Харьковская школа спортивного мастерства. Здесь прошли игры в одиночных и смешанных категориях. Полуфинальные и финальные матчи принимал Дворец спорта «Локомотив». На корте встретились почти 80 спортсменов из семи областей Украины – Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Харьковской. Поддержать спортсменов могли все желающие.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати спорт, Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7