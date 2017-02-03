Тяжелоатлет из Днепропетровщины стал чемпионом национальных соревнований-2017

В Чернигове финишировал Кубок Украины по тяжелой атлетике. Днепропетровщина по итогам соревнований завоевала «золото». Турнир собрал 200 сильнейших спортсменов Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Днепропетровская область отличилась на Кубке Украины по тяжелой атлетике.

Среди юношей в весовой категории до 94 кг лучшим стал Антон Плесной из Днепра. Он показал результат 367 кг (рывок 165 кг + толчок 202 кг) и завоевал золотую медаль.

За медали Кубка Украины боролись 200 тяжелоатлетов из 22 регионов. Среди участников турнира были победители и призеры чемпионатов Европы и мира, участники Олимпийских игр, чемпионы страны.

Впервые соревнования прошли по новым правилам: количество весовых категорий у мужчин и женщин сравнялось. Также отменили правило преимущества спортсмена по собственному весу: при равных показателях победителем считался не тот, кто меньше весит, а тот, кто первым поднял заявленный вес.

В этом году общенациональные соревнования были первыми и отборочными. Лучшие спортсмены войдут в состав национальной сборной и примут участие в Чемпионате Европы, который пройдет в апреле в Хорватии.

