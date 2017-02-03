ФК «Днепр» лишили шести очков в турнирной таблице УПЛ

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По решению Дисциплинарного комитета ФИФА футбольный клуб «Днепр» лишен шести очков в турнирной таблице Лиги Пари-Матч.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПЛ.
«За невыполнение ФК «Днепр» решение Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 (шести) турнирных очков. Соответствующее письмо поступило в ФФУ от ГК ФИФА», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после внесения соответствующих изменений в турнирной таблице, ФК «Днепр» опустился на одиннадцатое место.