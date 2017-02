| Спорт | 18:01 | 07.02.2017 ФК «Днепр» лишили шести очков в турнирной таблице УПЛ По решению Дисциплинарного комитета ФИФА футбольный клуб «Днепр» лишен шести очков в турнирной таблице Лиги Пари-Матч. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПЛ. «За невыполнение ФК «Днепр» решение Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 (шести) турнирных очков. Соответствующее письмо поступило в ФФУ от ГК ФИФА», - говорится в сообщении. Также отмечается, что после внесения соответствующих изменений в турнирной таблице, ФК «Днепр» опустился на одиннадцатое место. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

