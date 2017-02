| Спорт | 14:43 | 08.02.2017 Красота и грация: сборная Днепропетровщины по эстетической гимнастике будет впечатлять на международных соревнованиях Сегодня сборная Днепропетровской области по эстетической гимнастике отправляется в Эстонию. Там 9 февраля стартует первый этап Кубка мира. Десять юниорок будут бороться за выход в финал и билет на Чемпионат мира. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Десять гимнасток Днепропетровщины будут представлять Украину на первом этапе Кубка мира по эстетической гимнастике. Международные соревнования пройут 9-12 февраля в эстонском городе Тарту. В Северную Европу съедутся сильнейшие гимнастки со всего мира. Всего – почти полсотни команд. «Настроение боевое. Подготовили зрелищное выступление. Наша цель – попасть в 12 лучших команд и выйти в финал. Следующий шаг – Чемпионат мира, который пройдет в столице Финляндии в конце мая», – рассказала тренер сборной Днепропетровщины Виктория Кидонь. На соревнованиях в Эстонии состоится и международный турнир «Miss Valentine». Право выступать на международных соревнованиях сборная Днепропетровщины по эстетической гимнастике завоевала на Чемпионате Украины. В ее активе – золотая медаль и чемпионское звание. В нашей команде – десять девочек в возрасте 13-15 лет. Все они имеют разряд кандидата в мастера спорта и входят в состав национальной сборной Украины.

