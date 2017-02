| Спорт | 17:22 | 09.02.2017 Олимпиада-2018: в Корее презентовали факел (ФОТО) В Корее презентовали дизайн олимпийского факела Игр-2018, передают «Подробности». в лыжных гонках Ким Магнус Факел в длину составляет 700 мм. Цифра «700» выбрана в соответствии с высотой Пхенчхана над уровнем моря (700 м). Факел выполнен в белых и золотых цветах, основных для Игр-2018. Форма пламени в пять зубцов будет повторять символ Пхенчхана. Факел сконструирован таким образом, что пламя не погаснет, какими бы ни были погодные условия, в том числе в сильный ветер и в снег. Производством факела занималась местная компания, которая отвечала за производство факелов эстафеты олимпийского огня на Играх-1988 в Сеуле.

