| Спорт | 13:02 | 10.02.2017 Юная спортсменка из Днепропетровщины стала чемпионкой Европы по тхэквондо ВТФ В Турции завершился четырехдневный клубный Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ. Спортсмены Днепропетровщины подытожили соревнования двумя медалями. С «золотом» вернулась Юлиана Коржавина из Каменского, «бронзу» завоевал Евгений Вовк из Днепра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. В турецком Белеке завершился клубный Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ. Достойно представила Украину Днепропетровщина. В весовой категории до 59 кг чемпионкой стала Юлиана Коржавинуа из Каменского. Спортсменка уверенно победила соперниц в четырех поединках – 14:7 (Турция), 19:7 (Казахстан), 15:1 (Турция) и 23:8 (Турция). Юлиана Коржавина – мастер спорта Украины по тхэквондо ВТФ. Это уже вторая ее значимая победа: первое европейское «золото» спортсменка выиграла в 2014-ом. Успешно выступил на Чемпионате Европы и воспитанник областной школы высшего спортивного мастерства Евгений Вовк. Парень провел четыре поединка против соперников из Турции и занял третье место в весовой категории до 59 кг. В соревнованиях континентального масштаба приняли участие команды из 25 стран мира. Более 800 спортсменов разыграли между собой комплект медалей в трех возрастных категориях – кадеты, юниоры и взрослые. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7