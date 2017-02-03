Юная спортсменка из Днепропетровщины стала чемпионкой Европы по тхэквондо ВТФ

В Турции завершился четырехдневный клубный Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ. Спортсмены Днепропетровщины подытожили соревнования двумя медалями. С «золотом» вернулась Юлиана Коржавина из Каменского, «бронзу» завоевал Евгений Вовк из Днепра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

В турецком Белеке завершился клубный Чемпионат Европы по тхэквондо ВТФ. Достойно представила Украину Днепропетровщина.

В весовой категории до 59 кг чемпионкой стала Юлиана Коржавинуа из Каменского. Спортсменка уверенно победила соперниц в четырех поединках – 14:7 (Турция), 19:7 (Казахстан), 15:1 (Турция) и 23:8 (Турция).

Юлиана Коржавина – мастер спорта Украины по тхэквондо ВТФ. Это уже вторая ее значимая победа: первое европейское «золото» спортсменка выиграла в 2014-ом.

Успешно выступил на Чемпионате Европы и воспитанник областной школы высшего спортивного мастерства Евгений Вовк. Парень провел четыре поединка против соперников из Турции и занял третье место в весовой категории до 59 кг.

В соревнованиях континентального масштаба приняли участие команды из 25 стран мира. Более 800 спортсменов разыграли между собой комплект медалей в трех возрастных категориях – кадеты, юниоры и взрослые.