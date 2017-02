| Спорт | 16:45 | 13.02.2017 Гребля без воды: спортсменка из Днепропетровщины завоевала «золото» на Чемпионате Украины В Харькове прошел юниорский Чемпионат Украины по гребле на эргометрах. Среди девушек абсолютной победительницей стала воспитанница высшего училища физической культуры Днепра Юлия Гайдар. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. В Харькове финишировал открытый Чемпионат Украины по гребле на эргометрах среди юниоров. В личном первенстве «золото» завоевала Юлия Гайдар с Днепра. На соревнованиях девушка преодолевала 2 километра на тренажере Concept-2 и такую же дистанцию бежала. По итогам двух дисциплин спортсменка набрала почти 10 баллов и стала победительницей. Во всеукраинских соревнованиях приняли участие около ста гребцов в возрасте до 18 лет. За первенство боролись спортсмены из Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Херсонской и Киевской областей. Это был первый отборочный этап в сезоне-2017. Следующим – станет регата памяти Вадима Кохненко, которая пройдет 11-13 июня в Херсоне. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

