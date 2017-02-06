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| Спорт | 16:45 | 13.02.2017
Гребля без воды: спортсменка из Днепропетровщины завоевала «золото» на Чемпионате Украины

В Харькове прошел юниорский Чемпионат Украины по гребле на эргометрах. Среди девушек абсолютной победительницей стала воспитанница высшего училища физической культуры Днепра Юлия Гайдар.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

В Харькове финишировал открытый Чемпионат Украины по гребле на эргометрах среди юниоров. В личном первенстве «золото» завоевала Юлия Гайдар с Днепра.

На соревнованиях девушка преодолевала 2 километра на тренажере Concept-2 и такую же дистанцию бежала. По итогам двух дисциплин спортсменка набрала почти 10 баллов и стала победительницей.

Во всеукраинских соревнованиях приняли участие около ста гребцов в возрасте до 18 лет. За первенство боролись спортсмены из Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Херсонской и Киевской областей.

Это был первый отборочный этап в сезоне-2017. Следующим – станет регата памяти Вадима Кохненко, которая пройдет 11-13 июня в Херсоне.

 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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