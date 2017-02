| Спорт | 18:07 | 15.02.2017 Две украинки попали в первую десятку на Кубке мира по биатлону На Кубке мира по биатилону, который в настоящее время проходит в Хохфильцене, завершилась женская индивидуальная гонка, передает «РБК-Украина». Победу в заезде одержала немка Дальмайер, опередившая чешку Каукалову и итальянку Рунггальдье. Украинки Джима и Пидручная попали первую десятку, заняв 9 и 10 места соответственно. 1. Лаура Дальмайер (Германия) – 41:30.1 (1)

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 24.7 (1)

3. Алексия Рунггальдье (Италия) – 1:45.6 (0)

...

9. Юлия Джима (Украина) – 2.46,1(2)

10. Елена Пидгрушная (Украина) – 2.54,6 (2)

...

20. Ирина Варвинец (Украина) – 3.51,4 (1)

...

33. Анастасия Меркушина (Украина) – 4.17,4 (2)

