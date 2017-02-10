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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 15:19 | 17.02.2017
В Днепре состоится зимний Всеукраинский Фестиваль Здорового Образа Жизни «Mix Battle Fest 2017»

В Субботу, 18 февраля, состоится зимний Всеукраинский Фестиваль Здорового Образа Жизни «Mix Battle Fest 2017». Мероприятие будет проходить в спортивном комплексе «Славутич». Начало в 13.00, вход свободный.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «Мост Днепр».

«Координатор социальных проектов Днепропетровского подразделения ВОО «Street Workout Ukraine», Координатор Зимнего Фестиваля «Mix Battle Fest 2017»Екатерина Гайдукова рассказала, что это уже шестое ежегодное мероприятие. « Участвовать будут спорстмены не только из Днепра. Также приедут из Харькова, Полтавы, Одессы, Киева, пригорода. Мы ожидаем до 200 участников»,- сказала она.

Workout Тренер, представитель Паркур Александр Ляхов сообщил, что в баттлах будут представлены такие направления, как воркаут, паркур, фри ран, триккинг. « Формат таков: ребята из направления воркаут выходят и соревнуются друг с другом. Каждому дается по полторы минуты, чтобы показать, на что он способен. Зрители выбирают лучшего, который и проходит дальше. Точно также и с другими направлениями. Мы решили их объединить, поэтому участники будут соревноваться в трех направлениях сразу»,- сказал Александр Ляхов.
 
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Теги: спорт, Днепр

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