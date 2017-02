| Спорт | 15:19 | 17.02.2017 В Днепре состоится зимний Всеукраинский Фестиваль Здорового Образа Жизни «Mix Battle Fest 2017» В Субботу, 18 февраля, состоится зимний Всеукраинский Фестиваль Здорового Образа Жизни «Mix Battle Fest 2017». Мероприятие будет проходить в спортивном комплексе «Славутич». Начало в 13.00, вход свободный. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «Мост Днепр». «Координатор социальных проектов Днепропетровского подразделения ВОО «Street Workout Ukraine», Координатор Зимнего Фестиваля «Mix Battle Fest 2017»Екатерина Гайдукова рассказала, что это уже шестое ежегодное мероприятие. « Участвовать будут спорстмены не только из Днепра. Также приедут из Харькова, Полтавы, Одессы, Киева, пригорода. Мы ожидаем до 200 участников»,- сказала она. Workout Тренер, представитель Паркур Александр Ляхов сообщил, что в баттлах будут представлены такие направления, как воркаут, паркур, фри ран, триккинг. « Формат таков: ребята из направления воркаут выходят и соревнуются друг с другом. Каждому дается по полторы минуты, чтобы показать, на что он способен. Зрители выбирают лучшего, который и проходит дальше. Точно также и с другими направлениями. Мы решили их объединить, поэтому участники будут соревноваться в трех направлениях сразу»,- сказал Александр Ляхов.

