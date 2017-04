| Спорт | 16:06 | 25.04.2017 В Японии 12-летняя девочка сразится со взрослой соперницей по правилам MMA В Японии 12-летняя девочка сразится с 24-летней девушкой в поединке по правилам MMA, передает «Корреспондент». 12-летняя спортсменка по прозвищу МоМо дебютирует в смешанных единоборствах. Бой пройдет в любительском классе. По правилам обе спортсменки будут экипированы защитой для головы, а удары по голове в партере будут запрещены. Поединок проведет организация Deep Jewels в рамках турнира Deep Jewels 16. Для 24-летней Момоко Ямасаки этот бой будет пятым в поединках смешанного стиля. Ранее она одержала две победы и потерпела два поражения.

