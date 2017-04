| Спорт | 17:21 | 25.04.2017 Дзюдоист из Днепра Геворг Хачатрян завоевал бронзу на Чемпионате Европы Спортсмен из Днепра Геворг Хачатрян завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Европы, который проходил в Варшаве. Он выступал в составе сборной Украины. У команды под сине-желтым флагом – третье место. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Геворг Хачатрян из Днепра выступал в категории до 66 килограммов. На континентальном турнире наш спортсмен четыре раза выходил на татами: выиграл три схватки и в одной – уступил. Показательно, что Геворг одолел в поединке опытного грузинского дзюдоиста Важи Маргелашвили – победителя Гранд При в Тбилиси-2016 и в Дюссельдорфе-2017. На Чемпионате Европы сборная Украины обыграла команды Германии, Венгрии и Азербайджана, уступив в полуфинале Грузии. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, Днепропетровщина Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7