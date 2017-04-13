Дзюдоист из Днепра Геворг Хачатрян завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Спортсмен из Днепра Геворг Хачатрян завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Европы, который проходил в Варшаве. Он выступал в составе сборной Украины. У команды под сине-желтым флагом – третье место.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Геворг Хачатрян из Днепра выступал в категории до 66 килограммов.

На континентальном турнире наш спортсмен четыре раза выходил на татами: выиграл три схватки и в одной – уступил.

Показательно, что Геворг одолел в поединке опытного грузинского дзюдоиста Важи Маргелашвили – победителя Гранд При в Тбилиси-2016 и в Дюссельдорфе-2017.

На Чемпионате Европы сборная Украины обыграла команды Германии, Венгрии и Азербайджана, уступив в полуфинале Грузии.