На Чемпионате Украины легкоатлеты Днепропетровщины завоевали 22 медали

Легкоатлеты Днепропетровской области завоевали семь золотых, восемь серебряных и семь бронзовых наград. В турнирной таблице регион занял первое место.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской области.

Среди женщин в прыжках в высоту первое место заняла Ярослава Могучих. Ее результат – 1,85 м, что соответствует нормативу мастера спорта Украины.

Артур Бортников – первый в прыжках в высоту среди мужчин. У него в зачете 4,6 м.

В метании молота лучшей стала Валерия Иваненко (67,41 м), в метании диска – Дарья Гаркуша (42,91 м).

На дистанции 110 м с барьерами абсолютным победителем стал Даниил Кащенко (14,50 с).

Золотой финиш на 400-метровке с препятствиями сделал Владислав Ижин – 57,87 секунды.

Татьяна Тайсен первой пересекла финишную прямую на дистанции 200 м. Ее время – 24,38 секунды.

В Чемпионате Украины, который проходил в городе Кропивницкий, приняли участие более 700 спортсменов в возрасте до 17 лет. Днепропетровщину представляли 112 легкоатлетов.

Все победители войдут в сборную Украины и поедут в Турцию на матчевую встречу 5-6 мая.



