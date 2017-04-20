Ева Вакуленко, которой Фонд Вилкула оказал помощь для участия на Кубке Европы по рукопашному бою, заняла призовое 3-е место

Ева приняла участие в соревнованиях в составе официальной Сборной Украины. Практически все наши спортсмены вернулись с медалями.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

Бронзовый призер Кубка Европы Ева Вакуленко рассказала, что на соревнованиях было очень много достойных соперников из разных стран, но все наши спортсмены показали высокий уровень.

«Я получила не только медаль, я приобрела колоссальный опыт и стимул для дальнейших побед. Еще одна моя мечта осуществлена. Искренне благодарю Александра Вилкула за неоценимую поддержку», - рассказала она.

Напомним, что глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул помог экипировать спортсменку, решить организационные вопросы и обеспечить ее участие в соревновании, которое прошло в апреле этого года в Польше.

По возвращению в Днепр, Еву поздравила исполнительный директор Фонда «Украинская перспектива» Оксана Живага. В благодарность Александру Вилкулу за помощь, мама Евы Ольга Вакуленко вручила Фонду картины, сделанные своими руками.

«Мы верили в Еву. Этот блеск в глазах, символизирующий невероятную силу, с которой Ева отдается любимому делу, приведет ее еще ко многим победам. Мы гордимся спортсменами Днепропетровщины и Украины и продолжим их поддержку. Искренне желаем всем им успехов и дальнейших побед!», - сказала Оксана Живага.