| Спорт | 15:31 | 08.05.2017 17-летняя днепрянка стала вице-чемпионом Кубка Европы по дзюдо Дзюдоистка из Днепра Мария Меркулова стала серебряной призеркой Кубка Европы среди кадетов, спортсменов не старше 18 лет. Соревнования проходили в Плоешти (Румыния) 6-7 мая, в них принимали участие 517 участников с 27 стран. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Днепропетровской области. Украинская сборная выиграла в Плоешти 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы. Серебро Марии Меркуловой в весе +70 кг стало единственной наградой для днепрян на румынских татами. «На пути к награде Маша досрочно выиграла у румынки Бьянки Продан и молдаванки Оксаны Дьяченко, а в финале в упорной борьбе проиграла венгерке Петре Фараго: «ваза-ари» на «ваза-ари» и «иппон». Это первая награда с международных татами талантливой Марии Меркуловой. 17-летняя днепрянка является многократной Чемпионкой и призеркой чемпионатов Украины в разных возрастных дивизионах, в том числе и среди взрослых. Мария - ученица 11 класса Днепровского высшего училища физической культуры. Ее тренируют Юрий Пирог и Александр Кузнецов», - отметили в Федерации Кроме днепрянки Мариии Меркуловой в Плоешти на Кубке Европы U18 золото выиграла Анастасия Балабан (-40 кг, Одесса), а бронзовые медали Вадим Чернов (-60 кг, Волынь), Марат Крыжанский (-81 кг, Винница) и Станислав Семков (-66 кг, Хмельницкий ).

