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В воскресенье, 14 мая, в Днепре пройдёт пятый фестиваль молодёжной культуры и спорта «Dnepr Extreme Open».
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы.
Откроет фестиваль первый роллер-парад посвященный 257-летию «вечно молодых» роликовых коньков.
В программе фестиваля соревнования, показательные выступления и мастер-классы:
брейк-данс
слеклайн
паркур
батут
скейт-кросс (роллерспорт)
стайл-джамп (роллерспорт)
ВМХ.
Парад пройдёт по пр. Яворницкого, в сопровождении патрульной полиции, принять участие могут все желающие.
Призёров соревнований ждут ценные призы.
Среди зрителей будет проводиться конкурсы с розыгрышем ценных подарков.
Организаторами фестиваля выступили Союз молодёжных организаций «Днепропетровская ассоциация экстремальных видов спорта» (ДАЭС) при поддержке Управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.