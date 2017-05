| Спорт | 13:45 | 09.05.2017 В Днепре пройдёт пятый фестиваль молодёжной культуры и спорта «Dnepr Extreme Open» В воскресенье, 14 мая, в Днепре пройдёт пятый фестиваль молодёжной культуры и спорта «Dnepr Extreme Open». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили организаторы. Откроет фестиваль первый роллер-парад посвященный 257-летию «вечно молодых» роликовых коньков. В программе фестиваля соревнования, показательные выступления и мастер-классы:

брейк-данс

слеклайн

паркур

батут

скейт-кросс (роллерспорт)

стайл-джамп (роллерспорт)

ВМХ. Парад пройдёт по пр. Яворницкого, в сопровождении патрульной полиции, принять участие могут все желающие. Призёров соревнований ждут ценные призы. Среди зрителей будет проводиться конкурсы с розыгрышем ценных подарков. Организаторами фестиваля выступили Союз молодёжных организаций «Днепропетровская ассоциация экстремальных видов спорта» (ДАЭС) при поддержке Управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

