Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
12.05.2017
10:30		 МОСТ ДНЕПР: «Ветеранов выгнали из здания мэрии Днепра. Дальнейшая судьба ветеранской организации города»
12.05.2017
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «В Днепре пройдет семейный фестиваль для детей и родителей «HAPPY MOMS FEST»
12.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет 11-й благотворительный фестиваль «Мама+Я»
12.05.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдёт пятый фестиваль молодёжной культуры и спорта «Dnepr Extreme Open»
12.05.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Самые жесткие и грубые нарушения прав человека в восточных регионах Украины. Противодействие нарушениям прав человека в нынешних Украинских реалиях»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 17:35 | 11.05.2017
В Японии откроют первый в мире центр по изучению ниндзя

В японском университете Мие в июле открывается первый в мире научно-исследовательский центр ниндзя,  передает BBC.

Идея открыть подобный центр появилась вследствие намерения властей Японии использовать образ ниндзя для рекламы Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Исследовательский центр планирует собрать и систематизировать всю известную информацию по истории ниндзя, привлечь к изучению ниндзя студентов разных специальностей, рассказал специалист по истории Японии Юджи Ямада.

"Мы будем изучать древние документы и сотрудничать с теми, кто сможет придумать, как применить мудрость ниндзя в современной культуре. Например, ниндзя жгли благовония перед тем, как отправиться на задание, чтобы уничтожить зло", - рассказал Ямада в интервью Франс Пресс.

Результаты исследований центра будут публиковаться на японском и английском языках.

Справка: Представитель своеобразной касты профессиональных шпионов, которых в средневековой Японии нанимали для выполнения особо сложных заданий, связанных с проникновением в труднодоступные места. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: спорт

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
11.05.2017
17:46		 Сегодня на Павлоградском химзаводе здравствуют 119 участников войны и 27 участников боевых действий, - глава объединенного профкома (ВИДЕО)
11.05.2017
17:35		 В Японии откроют первый в мире центр по изучению ниндзя
11.05.2017
17:05		 Выставка популярного балетного фотографа открылась в ДнепрОГА
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика