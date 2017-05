| Спорт | 17:35 | 11.05.2017 В Японии откроют первый в мире центр по изучению ниндзя В японском университете Мие в июле открывается первый в мире научно-исследовательский центр ниндзя, передает BBC. Идея открыть подобный центр появилась вследствие намерения властей Японии использовать образ ниндзя для рекламы Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Исследовательский центр планирует собрать и систематизировать всю известную информацию по истории ниндзя, привлечь к изучению ниндзя студентов разных специальностей, рассказал специалист по истории Японии Юджи Ямада. "Мы будем изучать древние документы и сотрудничать с теми, кто сможет придумать, как применить мудрость ниндзя в современной культуре. Например, ниндзя жгли благовония перед тем, как отправиться на задание, чтобы уничтожить зло", - рассказал Ямада в интервью Франс Пресс. Результаты исследований центра будут публиковаться на японском и английском языках. Справка: Представитель своеобразной касты профессиональных шпионов, которых в средневековой Японии нанимали для выполнения особо сложных заданий, связанных с проникновением в труднодоступные места. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: спорт Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7