В Японии откроют первый в мире центр по изучению ниндзя

В японском университете Мие в июле открывается первый в мире научно-исследовательский центр ниндзя, передает BBC.

Идея открыть подобный центр появилась вследствие намерения властей Японии использовать образ ниндзя для рекламы Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Исследовательский центр планирует собрать и систематизировать всю известную информацию по истории ниндзя, привлечь к изучению ниндзя студентов разных специальностей, рассказал специалист по истории Японии Юджи Ямада.

"Мы будем изучать древние документы и сотрудничать с теми, кто сможет придумать, как применить мудрость ниндзя в современной культуре. Например, ниндзя жгли благовония перед тем, как отправиться на задание, чтобы уничтожить зло", - рассказал Ямада в интервью Франс Пресс.

Результаты исследований центра будут публиковаться на японском и английском языках.

Справка: Представитель своеобразной касты профессиональных шпионов, которых в средневековой Японии нанимали для выполнения особо сложных заданий, связанных с проникновением в труднодоступные места.