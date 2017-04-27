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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 13:41 | 13.05.2017
Сегодня киевское Динамо отмечает 90-летний юбилей

Сегодня, 13 мая, исполняется 90 лет самому титулованному футбольному клубу Украины и бывшего Советского Союза - киевскому Динамо. За почти вековую историю бело-голубые дважды завоевывали Кубок обладателей кубков и брали Суперкубок УЕФА, передает «Лига».

Кроме того, ФК ДК тринадцать раз становился чемпионом СССР и 15 раз - независимой Украины.

13 мая 1927 года межведомственная комиссия по делам общественных организаций и союзов Киевского округа зарегистрировала устав Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) Динамо. Именно этот день принято считать днем основания клуба, хотя футбольная команда была собрана позднее.

Кроме того, в этот день среди футбольных фанатов принято чествовать память выдающегося игрока и тренера команды Валерия Лобановского, который скончался 13 мая 2002 года.

 
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Теги: Украина, спорт

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