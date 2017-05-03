Днепровские дзюдоисты завоевали бронзу на международных соревнованиях

Днепровские спортсмены Мария Меркулова и Гиорги Чохонелидзе получили бронзовые медали на Кубке Европы по дзюдо.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Медали завоевали воспитанники высшего училища физкультуры. Для Марии это уже вторая награда за несколько дней. Недавно она получила третье место на Кубке Европы среди юниоров до 18 лет в Румынии», - сообщили в управлении.

Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года проходил с 12 по 14 мая в литовском городе Каунас. К соревнованиям присоединились участники из 20 стран.

