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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 10:47 | 17.07.2017
Парусная регата «Казацкий путь» вернулась в Днепр

Регата «Казацкий путь» прошла по историческим местам запорожцев и вернулась из Одессы в Днепр, из которого она стартовала 28 июня. Два десятка яхт провели в дороге более двух недель и преодолели более тысячи километров. Загорелые и довольные путешественники поделились своими впечатлениями.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мы уже второй раз провели регату «Казацкий путь». В этом году она стала масштабным спортивным соревнованием, в котором приняли участие яхты из разных регионов Украины. Маршрут был непростой, но интересный. На разных этапах яхтсменов проверяла на устойчивость погода. Однако испытания выдержали и опытные, и новички», - рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Иван Пучков, который отвечал за техническое состояние судна, участвовал в регате второй раз. Признается: в этом году путешествие было тяжелее из-за непогоды

«Погода была щедрой на сюрпризы. В Каховке нас испытали и шторм, и дождь. Даже паруса порвали - но мы выдержали. Когда был полный штиль, приходилось переходить на мотор, - рассказал яхтсмен. - Прошлись местами казаков, везде нас встречали гостеприимно. В соревнованиях в нашем классе яхт стали первыми»

Яхтсмены побывали в Запорожье, Никополе, Каховке, Херсоне, Очакове и Одессе

Путь пролегал по Днепру, Днепро-Бугскому лиману и Черному морю

Для экипажа яхты «Isida» это была первая поездка. Мужчины говорят: устали, но это приятная усталость

«Впечатлений - море. И даже испуг был, когда застал шторм на Днепре. Нас едва не выбросило на камни, еле справились. А когда разыгралась буря на Черном море, было уже не так страшно: Днепр нас закалил. Если такая регата будет в следующем году, обязательно пойду», - пообещал Александр Бережной

«Адреналин, масса эмоций! Обратный путь был быстрее, и ветер попутный. Мы за один день пролетели и Черное море, и Днепро-Бугский лиман. Это очень хорошо для такого кораблика, как наш, - отметил Виктор Великородный. - Почаще бы такие регаты организовывали, тогда парусный спорт превратился бы в массовый»

Регату посвятили Дню Конституции Украины

Совместно с ДнепрОГА над организацией регаты «Казацкий путь» работали Днепровский городской клуб крейсерских яхт, Сичеславское краевое казачество и городская федерация парусного спорта
 
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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