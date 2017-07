| Спорт | 10:47 | 17.07.2017 Парусная регата «Казацкий путь» вернулась в Днепр Регата «Казацкий путь» прошла по историческим местам запорожцев и вернулась из Одессы в Днепр, из которого она стартовала 28 июня. Два десятка яхт провели в дороге более двух недель и преодолели более тысячи километров. Загорелые и довольные путешественники поделились своими впечатлениями. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Мы уже второй раз провели регату «Казацкий путь». В этом году она стала масштабным спортивным соревнованием, в котором приняли участие яхты из разных регионов Украины. Маршрут был непростой, но интересный. На разных этапах яхтсменов проверяла на устойчивость погода. Однако испытания выдержали и опытные, и новички», - рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.



Иван Пучков, который отвечал за техническое состояние судна, участвовал в регате второй раз. Признается: в этом году путешествие было тяжелее из-за непогоды



«Погода была щедрой на сюрпризы. В Каховке нас испытали и шторм, и дождь. Даже паруса порвали - но мы выдержали. Когда был полный штиль, приходилось переходить на мотор, - рассказал яхтсмен. - Прошлись местами казаков, везде нас встречали гостеприимно. В соревнованиях в нашем классе яхт стали первыми»



Яхтсмены побывали в Запорожье, Никополе, Каховке, Херсоне, Очакове и Одессе



Путь пролегал по Днепру, Днепро-Бугскому лиману и Черному морю



Для экипажа яхты «Isida» это была первая поездка. Мужчины говорят: устали, но это приятная усталость



«Впечатлений - море. И даже испуг был, когда застал шторм на Днепре. Нас едва не выбросило на камни, еле справились. А когда разыгралась буря на Черном море, было уже не так страшно: Днепр нас закалил. Если такая регата будет в следующем году, обязательно пойду», - пообещал Александр Бережной



«Адреналин, масса эмоций! Обратный путь был быстрее, и ветер попутный. Мы за один день пролетели и Черное море, и Днепро-Бугский лиман. Это очень хорошо для такого кораблика, как наш, - отметил Виктор Великородный. - Почаще бы такие регаты организовывали, тогда парусный спорт превратился бы в массовый»



Регату посвятили Дню Конституции Украины



Совместно с ДнепрОГА над организацией регаты «Казацкий путь» работали Днепровский городской клуб крейсерских яхт, Сичеславское краевое казачество и городская федерация парусного спорта

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: спорт ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7