| Спорт | 12:00 | 21.07.2017 Пловцы Днепропетровщины взяли «золото» на первенстве Украины Пловцы сборной Днепропетровщины завоевали золотые медали в открытых соревнованиях, прошедших в Запорожье. Лучше всего себя проявили Дмитрий Прожога, Денис Кесиль и Мария Ливер. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на управление молодежи и спорта ДнепрОГА. «Сборная области все время соревнований держала пальму первенства. Больше всего пришлось «потягаться» с киевлянами. Если мы выступаем собственными силами, то у столичных соперников, конечно, преимущество – они же набирают себе лучшие кадры со всей страны», - рассказал тренер сборной Днепропетровской области Оганес Мкртчян. Ярче всех со сборной выступили Дмитрий Прожога, Денис Кесиль, Мария Ливер. В личных зачетах они завоевали первые места в различных стилях плавания и принесли области золотые медали. «Впереди у наших спортсменов новые тренировки и выступления. Например, Мария Ливер через несколько дней поедет в Венгрию на чемпионат мира», - добавил Оганес Мкртчян. Всего на Днепропетровщине плаванием занимаются почти 12 тысяч спортсменов, которых тренируют около 200 профессиональных тренеров. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7