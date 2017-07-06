Пловцы Днепропетровщины взяли «золото» на первенстве Украины

Пловцы сборной Днепропетровщины завоевали золотые медали в открытых соревнованиях, прошедших в Запорожье. Лучше всего себя проявили Дмитрий Прожога, Денис Кесиль и Мария Ливер.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на управление молодежи и спорта ДнепрОГА.

«Сборная области все время соревнований держала пальму первенства. Больше всего пришлось «потягаться» с киевлянами. Если мы выступаем собственными силами, то у столичных соперников, конечно, преимущество – они же набирают себе лучшие кадры со всей страны», - рассказал тренер сборной Днепропетровской области Оганес Мкртчян.

Ярче всех со сборной выступили Дмитрий Прожога, Денис Кесиль, Мария Ливер. В личных зачетах они завоевали первые места в различных стилях плавания и принесли области золотые медали.

«Впереди у наших спортсменов новые тренировки и выступления. Например, Мария Ливер через несколько дней поедет в Венгрию на чемпионат мира», - добавил Оганес Мкртчян.

Всего на Днепропетровщине плаванием занимаются почти 12 тысяч спортсменов, которых тренируют около 200 профессиональных тренеров.