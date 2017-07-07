В Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр (ВИДЕО)

В субботу, 22 июля, в Днепре стартовал 2-й сезон Дворовых Олимпийских игр, в рамках которого пройдет около 20 соревнований по следующим дисциплинам: дартс, настольный теннис, футбол и баскетбол.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Напомним, что инициатором акции является общественный деятель и меценат Геннадий Гуфман, а организатором - гражданское объединение «Народное партнерство. Старт второго сезона Дворовых Олимпийских игр состоялся в субботу, 22 июля, во дворе по адресу пр. Героев, 4. В Воскресенье, 23 июля, в 11:00 турнир прошел во дворе по адресу пр. Героев, 33.

Соревнования будут проходить каждые выходные, график проведения смотрите здесь.



