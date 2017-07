| Спорт | 16:45 | 24.07.2017 Днепровские дзюдоисты завоевали золото на Дефлимпийских играх Сразу три золотые награды завоевали днепровские дзюдоисты на Дефлимпийских играх. Как сообщили в управлении молодежи и спорта ДнепрОГА, первенство у Дмитрия Шеретова, Анны Шостак и Екатерины Авдеевой. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



Дмитрий Шеретов поборол француза, бельгийца и россиянина в весовой категории до 73 кг. Анна Шостак поборола полячку и турчанку, а в финале выиграла у россиянки в весовой категории до 52 кг. Екатерина Авдеева победила россиянку и в финальной схватке - представительницу Монголии. Эта спортсменка соревновалась в весовой категории до 57 кг.



Дефлимпийские игры - международные соревнования, которые сейчас проходят в турецком городе Самсун. В этом году Украину там представляют 290 спортсменов - это больше всего за всю нашу дефлимпийскую историю. Около полусотни участников - из Днепропетровщины. Борьба за первенство в 15 видах спорта началась 18 июля и продлится до 30 июля.

