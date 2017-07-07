Криворожский боксер завоевал «бронзу» на чемпионате Украины

Криворожский спортсмен завоевал «бронзу» на чемпионате Украины по боксу среди юниоров. Как сообщили в управлении молодежи и спорта ДнепрОГА, 16-летний Егор Брехер обошел соперников в весовой категории +80 кг.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



Чемпионат проходил на днях в Черновцах, его участниками стали более 300 спортсменов со всей страны. Днепропетровскую область представляли 17 спортсменов. Завоевать «бронзу» удалось криворожанину Егору Брехеру.



Всего на Днепропетровщине боксом занимаются около четырех тысяч спортсменов, с которыми работает более сотни тренеров.