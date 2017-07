| Спорт | 13:59 | 31.07.2017 Днепровский спортсмен вошел в тройку лучших пловцов мира Днепровский пловец Андрей Говоров завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Венгрии. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



Андрей Говоров финишировал третьим на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 22.84. Его обошли англичанин Бенджамин Проуд со временем 22.75 и бразилец Николас Сантозо - 22.79.



Чемпионат мира по плаванию проходил в Будапеште с 14 до 30 июля. За победу боролись 2,5 тысячи спортсменов из 190 стран мира.



На Днепропетровщине плаванием занимаются почти 12 тысяч спортсменов, с которыми работают более 160 тренеров.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: спорт ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7