Днепровский спортсмен вошел в тройку лучших пловцов мира

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Днепровский пловец Андрей Говоров завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Венгрии.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.
Андрей Говоров финишировал третьим на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 22.84. Его обошли англичанин Бенджамин Проуд со временем 22.75 и бразилец Николас Сантозо - 22.79.
Чемпионат мира по плаванию проходил в Будапеште с 14 до 30 июля. За победу боролись 2,5 тысячи спортсменов из 190 стран мира.
На Днепропетровщине плаванием занимаются почти 12 тысяч спортсменов, с которыми работают более 160 тренеров.